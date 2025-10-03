ウォッチズ＆ワンダーズ（WW）の会場の様子＝2025年4月5日、スイス・ジュネーブ、後藤洋平撮影 正確な時間を知りたければ、スマホで用が足りる。なのに、なぜ今、機械式の腕時計がもてはやされるのだろう。日本でも知られるロレックスやパテックフィリップなどのブランドが集い、毎年4月にスイス・ジュネーブで開催される世界最大の高級腕時計見本市「ウォッチズ＆ワンダーズ（WW）」。空港に程近い巨大展示場を舞台に