前編記事『【日経平均６万円へ】もしも高市早苗が総理大臣になったら…』より続く。自民党悲願の「憲法改正」へさらに多くの人が懸念しているのが、高市氏の保守的な思想である。「日本古来の伝統」を強調しすぎるあまり、隣国である中国や韓国と摩擦が生じる可能性を懸念する向きも多い。明海大学教授で、日本国際問題研究所研究主幹の小谷哲男氏がこう話す。「韓国との関係はこの数年かなり改善してきており、これを安定的に管理