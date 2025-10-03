セ・リーグの覇者としてCS、そして2年ぶりの日本一へと挑む阪神。その戦いをレジェンドOBはどう見つめるのか。江夏豊氏（77）、田淵幸一氏（78）の「黄金バッテリー」が緊急対談。藤川球児監督の手腕、タイガース日本一への道について語り尽くした。【前後編の前編】【写真】現役時代の江夏豊氏と田淵幸一氏江夏：2リーグ制になって最速（9月7日）で阪神が独走Vしたけど、とにかく戦力が整っていたことに尽きる。何年も前から予