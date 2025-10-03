アストンビラ戦でヘディングするフェイエノールトの上田（右）＝ロッテルダム（共同）【ロッテルダム（オランダ）共同】サッカーの欧州リーグは2日、各地で1次リーグ第2戦が行われ、上田綺世と渡辺剛がフル出場したフェイエノールト（オランダ）は本拠地でアストンビラ（イングランド）に0―2で屈し、2連敗となった。前田大然らのセルティック（スコットランド）はホームでブラガ（ポルトガル）に0―2で敗れ、1分け1敗。先発し