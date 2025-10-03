“グラビア界の大本命”で俳優の福井梨莉華（20）が、自身初となる『福井梨莉華カレンダーブック2026』（秋田書店）を、11月21日に発売する。【写真】さわやかな笑顔で…圧巻ボディを大胆披露した福井梨莉華福井は2005年1月12日生まれの20歳。高校卒業後、2023年にNHKドラマ『高校生日記〜キミとつくる青春〜』のオーディションに合格し芸能界入りした。翌年にグラビアデビューを果たすと、屈託のない笑顔と抜群のプロポーショ