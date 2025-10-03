東京・町田市で、76歳の女性が刺されて殺害された事件で、逮捕された男の両親が取材に応じ、「裁きを受けなければいけない」と話した。この事件は10月1日、町田市のマンションの外階段で、秋江千津子さんが胸や腹など10カ所以上を刃物で刺されて殺害されたもので、死因は失血死と判明した。逮捕された桑野浩太容疑者の両親が2日夜、取材に応じ、心境を語った。桑野容疑者の母親：息子が命を奪い取ってしまったわけですよね。ちゃん