「深い睡眠は脳にも体にもいい」一般的にこのように信じられていますが、脳神経外科医・東島威史さんは「その間、脳に何が起こっているかに注目すべきだ」と語ります。【画像】脳神経外科医で脳の働きに詳しい東島威史医師脳の老化に対抗するために重要なのは睡眠以上に「適切な刺激」を継続的に与えること──そう語る東島さんが、脳への刺激と癒しについての最新知見を初めて語りつくした『不夜脳脳がほしがる本当の休息』（サ