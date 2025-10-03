＜ロッテ選手権2日目◇3日◇ホアカレイCC（ハワイ州）◇6566ヤード・パー72＞米国女子ツアーのハワイ戦は、日本時間午前2時00分に第2ラウンドがスタートしている。初日を2位で終えた畑岡奈紗は、同6時52分に1番パー5から2オン1パットのイーグルで滑り出した。同組の山下美夢有、竹田麗央はともにパー発進となった。〈写真〉双子だけど真逆！岩井姉妹のスイング比較第1組目の西村優菜は1オーバー「73」で回りトータル2アンダー