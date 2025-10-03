＜日本女子オープン初日◇2日◇チェリーヒルズゴルフクラブ（兵庫県）◇6616ヤード・パー72＞ルーキー・中村心が、本人も驚くプレーで“女子ゴルファー日本一決定戦”を滑り出した。【写真】安田祐香は今週も姉と二人三脚それが生まれたのはスタート直後の前半2番パー3（実測195ヤード）。5番UTで放ったショットは、ピン手前に着弾するとワンバウンドして、直接カップインした。入る瞬間は「見えました」。打ち下ろしで、さらに