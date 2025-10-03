◇プロ野球パ・リーグ 西武 6-5 オリックス(2日、京セラドーム)オリックスは2日、本拠地・京セラドームでのシーズン最終戦を迎えました。試合後のセレモニーでは岸田護監督がファンに向けて挨拶を行いました。昨季を5位で終えたオリックスは、シーズン最終戦を終えて中嶋聡前監督が電撃退任。代わって投手コーチをつとめていた岸田氏が1軍監督に就任しました。しかし今季はチームを支えてきたリリーフ陣などにケガ人が続出。オープ