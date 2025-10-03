「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、カブス−パドレス」（２日、シカゴ）カブス・鈴木誠也外野手が「５番・右翼」で出場。二回の第１打席で、パドレス先発・ダルビッシュ有投手から今シリーズ３戦連続の長打となる左翼線二塁打を放った。二回、先頭のタッカーが右前打で出塁。無死一塁で打席に立った鈴木が、１ストライクからの２球目、内角のカットボールをとらえた打球が左翼線ギリギリを破る二塁打となった。鈴木は