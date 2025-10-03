この漫画は書籍『発達障害、認められない親わが子の正解がわからない』（著者：ネコ山）の内容から一部を掲載しています（全14話）。 ■これまでのあらすじ2歳3ヶ月になったシュウが初めて「おかあさん」と呼んでくれたことで大きな喜びを感じていたさくら。しかし、流行病の影響で通えると思っていた発達支援教室は中止に。公園に行っても人が集まるようになったため、気を遣いながら過ごす日々に。そんな折、夫から3か月もの間