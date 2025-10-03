前走の九十九里特別を７馬身差で圧勝し、注目を集めているマイユニバース（牡３歳、栗東・武幸四郎厩舎、父レイデオロ）は武豊騎手＝栗東・フリー＝とのコンビで菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都競馬場・芝３０００メートル）に参戦することになった。管理する武幸調教師が１０月３日、明らかにした。武幸調教師は「レース後は角馬場で乗っていましたが、今日から坂路に入れます」と説明。この日は坂路を７０秒０で駆け上がっ