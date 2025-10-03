アメリカ・シカゴで、自転車の男性が国境警備隊を挑発し、逃走する事態が発生した。【映像】国境警備隊を挑発し逃走する男（実際の映像）男性は「俺はアメリカ国民じゃないんだ。どうだ？アメリカ国民じゃないんだよ」と、自分は“不法移民”だと叫び挑発していた。落とした携帯電話を拾おうとして国境警備隊に近づいたことをきっかけに、逃走劇が始まったとみられる。逃走劇の一部始終を捉えた映像の撮影者は、CNNの取材に