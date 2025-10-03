想定外は「経験」と前向きに考えるバブル世代に対して、Z世代は「失敗」とネガティブに捉える傾向、つまり「サプライズアレルギー」だという調査結果がある。では、日々サプライズとプレゼントで溢れている夜のお姉さんたちはどう思っているのか。ABEMA的ニュースショーで調査した。【映像】現役キャバ嬢・かれんさん（24）の私服姿向かったのは六本木にある高級キャバクラ「JUNGLE TOKYO」。如月かれんさん（24）は「私の誕生