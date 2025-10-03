世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。同番組が今秋より毎週火曜深夜の放送にスピード昇格。放送時間が1時間ほど早まり、よりパワーアップした内容となる。それを記念し、本日10月3日（金）は同番組の1時間スペシャルが放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！ゲストは、前回の特番でも永野＆くるま（令和ロマ