※2025年6月撮影トップ画像は「千住歴史プチテラス」。あだち観光ネットに拠れば、千住の元地漉紙問屋・横山家の内蔵（土蔵）を平成5年(1993)に移築しています。棟札から天保元年(1830)3月の建築。入口の右に「元青物問屋柏屋」の木札と「やっちゃ場の最大の特徴投師の存在」の説明パネルがあります。※2025年6月撮影このパネルの内容が貴重な情報でした。内容を写します。「やっちゃ場の最大の特徴投師の存在通称「投師」正