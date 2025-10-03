日本では申ジエ、全美貞、イ・ミニョン、ぺ・ソンウなどの韓国人選手たちがJLPGA(日本女子プロゴルフ協会)ツアーで活躍しているが、KLPGA(韓国女子プロゴルフ)ツアーでプレーしている日本人選手もいる。【関連】人気ゴルファーの証・KLPGA広報モデルが発表。選ばれた美女は？今綾奈（こん・あやな）もそのひとり。彼女はKLPGAツアーの2部ツアーとして位置づけられているドリームツアーで史上初めて優勝を果たした日本人選手である