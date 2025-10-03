ヤマト運輸と九州旅客鉄道（JR九州）は10月1日に、福岡空港国際線ターミナル（福岡県福岡市）で預かった手荷物を、熊本県と鹿児島県の宿泊施設へ当日中に届けるサービスを開始した。●ニーズに合わせて受付場所を拡大して「手ぶら観光」を推進同サービスでは、ヤマト運輸の「福岡空港 国際線旅客ターミナルビル内 宅急便カウンター」で預かった手荷物を、同社がトラックでJR博多駅まで輸送し、JR博多駅を出発する新幹線に積み