日本貿易振興機構（JETRO）によると、現在日本に在留するベトナム人は約57万人で、2020年には外国人労働者の数で中国を上回り1位となった。それに伴いベトナム人の犯罪が多発しているが、こうした事態を招いた原因はどこにあるのか。外国人犯罪の実態と、その裏側に迫る。※本稿は、安田峰俊『「低度」外国人材 移民焼き畑国家、日本』（KADOKAWA）の一部を抜粋・編集したものです。なお、本書は2021年3月にKADOKAWAより刊行した単