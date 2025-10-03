ドローンを活用した取り組みです。 長崎市の高校生が、海水温の上昇の原因となっている “藻場の生息域” の変化や分析方法を学ぶ授業が行われました。 長崎市の蚊焼港で、ドローンを使って撮影された映像。 水中の中を見ると、“アマモ” がたくさん生えていることがわかります。 高校生たちにドローン映像の分析方法をレクチャーしたのは、九州電力長崎支店の社員です。 長崎