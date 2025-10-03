◇ナ・リーグワイルドカードシリーズ第3戦タイガース6―3ガーディアンズ（2025年10月2日クリーブランド）ア・リーグのワイルドカードシリーズ(WCS)は1日(日本時間2日)、クリーブランドでガーディアンズ(中地区優勝)とタイガース(WC3位)が対戦。タイガースが中盤以降突き放してガーディアンズに勝利し、通算2勝1敗としてマリナーズと対戦する地区シリーズに進出した。1―1の6回2死無走者からディングラーが中越えへ勝ち