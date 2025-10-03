1968年（昭43）4月、名古屋市立前津中学に入学したら野球部はなかった。街中の学校で校庭が狭く、野球部はつくれないという話だった。それでも野球にそれほど執着していたわけじゃない。最初はバスケットボール部に入った。最終的には1メートル79になるが、当時は背が低くてね。「バスケをやれば背が伸びる」。その言葉を信じて入ったのだが、5カ月ほどでクビになる。夏休みの宿題をやっていなくて、ぎりぎりで片づけるため