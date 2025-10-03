アイドルグループ・Aぇ! groupが出演するフジテレビのバラエティ番組『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』(12日スタート、毎週日曜25:25〜 ※関東地区ほか)の初回放送が、きょう3日(23:00〜23:30)の全国ネット特番放送終了後からFODで先行独占配信される。Aぇ! group3日の全国ネット特番は「Aぇ! group変身選手権！in シンガポール」と題し、今話題の“変身フォト”に挑戦。制限時間3時間以内で、“変身フォトを最も楽しめる変身をしてきた人”