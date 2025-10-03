パラグアイ戦（10月10日）、ブラジル戦（10月14日）に臨む日本代表の招集メンバー27人が以下のとおり発表された。GK早川友基（鹿島アントラーズ）、大迫敬介（サンフレッチェ広島）、鈴木彩艶（パルマ）DF長友佑都（FC東京）、谷口彰悟（シント・トロイデン）、板倉滉（アヤックス）、渡辺剛（フェイエノールト）、安藤智哉（アビスパ福岡）、瀬古歩夢（ル・アーヴル）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）MF/FW遠藤航（リバプール）