日産自動車が米国で計画していたEV（＝電気自動車）タイプのSUV（＝スポーツタイプ多目的車）の生産計画を一時停止することがわかりました。これは米国市場でのEV販売の不振やトランプ政権による税制優遇措置の廃止などを受けたもので、日産はその一方で、2015年に生産終了が発表されたガソリン車「エクステラ」をハイブリッドSUVとして2028年に米国で復活させることを検討しているということです。このハイブリッドSUVの生産は、