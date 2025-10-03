ダウンタウン松本人志（62）の「復帰舞台」の概要が固まった。吉本興業は2日、11月1日開始予定のダウンタウンらが出演する課金制独自プラットフォームの詳細を発表した。サービス名は「DOWNTOWN＋」（ダウンタウンプラス）で、料金は月額1100円、年額1万1000円（税込み、定額制）。配信開始日は同1日夜で、申し込みは10月24日から、公式HPから可能となる。コンテンツ内容は「ダウンタウン」「松本人志」「浜田雅功」の3カテゴリー