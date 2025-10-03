自民党の総裁選挙は4日の投開票を前に、最後の演説会が大阪市で行われました。小林鷹之元経済安保相：技術と経済があれば、必ず防衛力は高まる。経済力と防衛力があれば、それを裏付けに国際社会の中での発言力が高まる。茂木敏充前幹事長：地域が持つ潜在力を最大限発揮できるような地域社会・日本をつくっていきたい。高市早苗前経済安保相：なんといっても、いま経済成長が必要。いまやらなければ間に合わない、いま手を付けた