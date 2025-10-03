パ・リーグは2日、京セラドームにて3位オリックス対5位西武の1試合が行われました。西武は2回に打線がつながり、オリックス先発・曽谷龍平投手から連打と守備のミスで4点を先制します。3回にも連打と四球でノーアウト満塁のチャンスをつくると、仲田慶介選手がタイムリーを放ち1点を追加。その裏に先発・今井達也投手が2失点するものの、4回にも渡部聖弥選手のヒットで1点援護し6-2とします。今井投手は6回にも2失点し降板。逃げ切