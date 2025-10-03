知り合って間もないママさんと初めてのランチ。楽しみにしていましたが、いきなりパワハラ相談会が始まってしまって、ちょっとしんどいかも──。今回は、筆者の知人、A子さんのエピソードをご紹介します。 新しいママ友とランチをすることに 子どもが小学生のころ、学童のお迎え時間が毎回一緒で、世間話をする仲になったママ友がいました。子ども同士も仲が良かったので「今度ランチでも」と、そのママ友と初めてラン