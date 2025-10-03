妻夫木聡（44）が2日、都内で行われた主演映画「宝島」（大友啓史監督）東京キャラバンの壇上で号泣した。戦後の米軍統治下の沖縄を描いた映画を自ら届けたいと、6月の沖縄を皮切りにこの日まで全国30カ所を回った。その思いを語る中、沖縄戦での集団自決で親が子を手にかけた事実に触れ「自分も子どもがいますし…そんな未来は作りたくないですよ」と涙し、客席から拍手が起きた。観客から「今すぐ、帰って子どもを抱き締めたい」