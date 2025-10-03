俳優の山田裕貴（35）が2日、都内で主演映画「爆弾」（永井聡監督、31日公開）ジャパンプレミアに登壇した。黒を基調にしたスーツに身を包んだ山田は、伊藤沙莉（31）や佐藤二朗（56）らとともに、恵比寿の屋外に敷かれたレッドカーペットに登場。観客へのサインやフォトセッションに対応し、作品の完成をアピールした。映画では、東京のどこかに仕掛けられた“爆発予定の爆弾”を探すため、山田演じる刑事と謎の男（佐藤）の取調