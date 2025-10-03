【モデルプレス＝2025/10/03】Leminoにて10月4日深夜24：40から配信開始されるドラマ「今日もふたり、スキップで」でW主演を務める俳優の松村沙友理（まつむら・さゆり）と白洲迅（しらす・じん）にモデルプレスがインタビュー。初共演で夫婦役を演じる2人に役作りで意識したことや、自然な距離感を演じるための裏側について語ってもらった。【写真】松村沙友理＆白洲迅が手つなぎ◆松村沙友理＆白洲迅W主演「今日もふたり、スキッ