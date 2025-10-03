タモリ、佐藤茉那アナ＠大正池 「ブラタモリ」（NHK総合 毎週土曜 夜7時30分〜）が10月4日、11日の２週にわたり長野・上高地を特集する。【写真】奇跡の絶景を楽しむタモリ町歩きの達人・タモリが“ブラブラ”歩きながら、知られざる町の歴史や人々の暮らしに迫る「ブラタモリ」。今回の舞台は、長野・上高地。標高1500mの山間に広がる上高地は、年間145万人が訪れる日本屈指の山岳リゾート。人々を魅了してやまな