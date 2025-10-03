コンディション不良の三笘を始め、計7人が9月シリーズから入れ替わった日本代表にとって試金石となる。日本サッカー協会（JFA）は10月2日、キリンチャレンジカップ2025に臨む日本代表（SAMURAI BLUE）メンバー27人を発表。10月10日にパラグアイ代表と大阪で、10月14日にブラジル代表と東京で対戦する。南米の強豪との2連戦に向けて森保一監督は9月シリーズから7人を入れ替えた。8か月後に迎える北中米ワールドカップ（W杯）に向