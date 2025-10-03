長崎の代表取締役社長を務める田河毅宜氏「長崎を世界で最後の被爆地に」V・ファーレン長崎は8月9日、「長崎原爆の日」に初めてとなるホームゲームを開催した。平和祈念マッチとして北海道コンサドーレ札幌を迎え、試合前には福山雅治さんがサプライズ登場。平和の大切さを発信したなか、代表取締役社長の田河毅宜氏がインタビューに応じ、今後の展望を語った。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・工藤慶大／全2回の1回目）