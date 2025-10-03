橋本将生（timelesz）が主演を務めるドラマ『ひと夏の共犯者』（テレビ東京系／毎週金曜24時12分）が今夜スタート。“幻の愛”に溺れた男が堕ちていく、危険で切ない逃避行ラブサスペンスが開幕する。【写真】ドラマ『ひと夏の共犯者』第1話より原作は、テレ東とアミューズクリエイティブスタジオが共同制作した完全オリジナルWEB漫画。「最愛の推しは、殺人犯かもしれない…」。大学生の主人公・岩井巧巳（橋本）が、推しのア