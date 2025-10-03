◆米大リーグワイルドカードシリーズ第３戦ガーディアンズ―タイガース（２日、米オハイオ州クリーブランド＝プログレッシブフィールド）タイガースがガーディアンズを破り、２勝１敗でマリナーズ（西地区優勝）との地区シリーズに進出した。タイガースは今季最大１５・５ゲーム差のガーディアンズに逆転され、ＭＬＢ史上最大の逆転Ｖを許した。だがポストシーズンでは敵地で３試合制の今シリーズで勝ち越し、借りを返した