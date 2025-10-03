気温が下がると恋しくなる｢おでん｣。その主役であるダイコンが“小型化”する異変に見舞われている。「大きいのが出てこない」取材班が向かったのは、東京･品川区の戸越銀座商店街。朝晩の肌寒さが身にしみる秋を迎えた今、老舗のおでん専門店で一番人気のネタといえば、出汁がたっぷり染みこんだ“ダイコン”に他ならない。お客からは…「味がしみていてすごくおいしい」「おでんはだいこんが好き」「きょうは少し暑いが、朝は寒