プロ野球・阪神は2日、シーズン最終戦を迎えました。快勝を収めた試合後には、今季限りでの引退を発表している原口文仁選手の引退セレモニーも行われました。原口選手は2009年ドラフト6位で阪神に入団。16年にプロデビューを果たしました。19年には大腸がんが判明するも、治療を行いながらプレーを継続。24年には完治を発表しました。昨オフにはFA権を行使するも残留。プロ16年目となる今季、引退を発表しました。原口選手はグラウ