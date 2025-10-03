唐沢寿明（62）山口智子（60）夫妻が2日、12月末日をもって所属事務所・研音を「卒業」すると発表した。唐沢は同事務所に89年から36年所属。来年1月1日には「TEAM KARASAWA」を発足し「新たな活動を開始いたします」と明らかにした。今年で結婚30周年を迎えた2人は、文書の中で「私たちも『還暦』を迎えさせていただき（中略）あらためて感謝の念が芽生えました」と還暦が1つのきっかけだと明かし、「研音チームも新たなチャレンジ