米ドルの紙幣【ニューヨーク共同】2日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比19銭円安ドル高の1ドル＝147円21〜31銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1710〜20ドル、172円48〜58銭。前日に米長期金利の低下を受けて円高ドル安が進行した反動で、ドルの買い戻しが優勢だった。