介護はひとりでも大変。しかし、後藤舞さんは高校2年生のときから約16年間、父、祖父、祖母の介護を担い、今に至ります。キラキラとした学生生活とは無縁。家族の介護と病気に自分の時間を捧げてきた日々を伺いました。（全2回中の1回） 【写真】誰にも介護の話を打ち明けられなかった…高校時代の後藤さん（3枚目/全6枚） 高校2年で突然、父の介護を担う日々に ── 17歳から33歳になる現在まで、父親、祖父、祖母と3人の介護