空力強化のエアロパフォーマンス仕様トヨタは、英国市場向けの『GRヤリス』の受注を再開した。新たな特別仕様車『エアロパフォーマンス』を投入し、マニュアル・トランスミッションのみの設定としている。【画像】英国で大注目の四輪駆動ホットハッチ【トヨタGRヤリスを詳しく見る】全22枚英国向けの公式サイトでは以前、「想定外の需要」によりGRヤリスの受注を一時停止する旨が記載されていたが、現在では再びオーダーを受け付