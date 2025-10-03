秋の深まりとともに気になるのが、乾燥や肌あれ。そんな季節にぴったりのスキンケアが、イプサの大人気化粧水「ザ・タイムR アクア」です。今回は、300mLの限定増量ボトルとして登場し、定番のクリアカラーに加え、デジタルアーティストINDIGOとのコラボレーションデザインも展開。うるおいをしっかり抱え込み、なめらかで透明感のある肌へ導く薬用化粧水は、自分へのご褒美や大切な人へのギフトにもおすすめで