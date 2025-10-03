ドイツの製鉄所＝3月20日、デュイスブルク（ゲッティ＝共同）【ブリュッセル共同】米ブルームバーグ通信は2日、欧州連合（EU）欧州委員会が鉄鋼に50％の関税を課すことを検討していると報じた。現行の税率の2倍となり、トランプ米政権の鉄鋼関税にそろえる。無関税の輸入枠もほぼ半減させる。安価な製品の流入を防ぎ、EU域内の産業を保護する狙いがある。EU当局者によると7日にも公表する。EUは中国による鉄鋼の過剰生産を問題