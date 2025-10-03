カブスとのWCS3戦目に先発も2回途中21球で降板【MLB】カブス ー パドレス（日本時間3日・シカゴ）パドレスのダルビッシュ有投手は2日（日本時間3日）、敵地で行われたカブスとのワイルドカードシリーズ（WCS）第3戦に先発し、2回無死満塁から先制打を許し降板となった。2番手にはエストラーダがあがった。初回、先頭打者に安打を許すも無失点で切り抜けたダルビッシュだったが、2回、先頭のカイル・タッカーに右前打を許すと、