日本サッカー協会は10月２日、パラグアイ戦（10日）、ブラジル戦（14日）との親善試合に臨む日本代表メンバーを発表した。９月のメキシコ戦で左足首を負傷し、その後も痛みを抱えながらプレーしてきたレアル・ソシエダのMF久保建英は、招集が危ぶまれていたなか、最終的に選出された。だが、万全の状態ではないにもかかわらず、親善試合のために招集した判断がスペインで物議を醸している。同国の大手紙『Mundo Deportivo