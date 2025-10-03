おととい、親子とみられるクマ3頭が目撃された札幌市西区の畑付近では昨夜も、市が設置したカメラが親子のクマの姿を捉えていて市や警察が警戒を強めています。カメラの前に現れた大きさの違う2頭のクマ。きのう午後8時すぎ札幌市が設置した自動カメラで撮影された親子のクマです。親子のクマが出没したのは札幌市西区西野8条10丁目の山際にある畑付近です。この場所ではおととい正午すぎ、近隣の住人が住宅の2階から親子とみられ