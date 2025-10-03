＜LIVEしずおか 杉本真子キャスター＞ 「ソフトクリームなのに香ばしい香りがふわ～っとします。おいしい！（ソフトクリームに）これなにが使われているんですか？」 【写真を見る】落花生専門店『K'LURA（クルラ）』の農家がつくるピーナッツバター ＜K'LURA 店長 高田光弘さん＞ 「実はですね、このピーナッツバターを混ぜ込んであります」 今回のしずおか産は落花生